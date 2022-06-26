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رياضة > رسميًا.. اتحاد الكرة يوضح سبب عدم وجود حكام أجانب بمباراتي “الأهلي” و”الاتفاق” بالجولة الأخيرة
26/06/2022   6:58 ص

رسميًا.. اتحاد الكرة يوضح سبب عدم وجود حكام أجانب بمباراتي “الأهلي” و”الاتفاق” بالجولة الأخيرة

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أعلنت إدارة الإعلام والاتصال باتحاد الكرة، عن سبب عدم وجود حكام أجانب في مباراتي الأهلي والاتفاق بالجولة الأخيرة.

وأشارت إدارة الإعلام والاتصال، عبر بيان رسمي صادر اليوم (السبت)، إلى أن إدارتي ناديي الأهلي والاتفاق طلبتا بشكل رسمي إلغاء طلبيهما السابقين بتكليف حكام أجانب لإدارة مباراتيهما في الجولة الأخيرة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الشباب يوم الإثنين المقبل في ختام منافسات النسخة الجارية من الدوري، وكذلك سيواجه الاتفاق نظيره الفيحاء. وفق “أخبار 24”.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق إلى أن الحكام الأجانب لمباراتي الشباب والأهلي و الاتفاق والفيحاء قد تعذر حضورهم.

رسميًا.. اتحاد الكرة يوضح سبب عدم وجود حكام أجانب بمباراتي “الأهلي” و”الاتفاق” بالجولة الأخيرة

رياضة
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