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جديد المحليات > بالفيديو.. 8 نصائح للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات النهائية
26/06/2022   7:03 ص

بالفيديو.. 8 نصائح للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات النهائية

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استعرضت وزارة التعليم، مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب والطالبات قبل وأثناء أداء الاختبارات النهائية.

وتضمنت النصائح، الاستعداد المبكّر للاختبارات وإعداد جدول للمذاكرة، ووضع خارطة ذهنية لكل مادة، وكذلك الحرص على النوم والاستيقاظ مبكراً.

وشملت النصائح، تناول فطور صحي والمذاكرة أولًا بأول، وضرورة تقسيم الوقت بين المذاكرة والنوم، والبدء بالأسئلة السهلة في الاختبارات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. 8 نصائح للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات النهائية

جديد المحليات
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