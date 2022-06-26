بالفيديو.. 8 نصائح للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات النهائية

استعرضت وزارة التعليم، مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب والطالبات قبل وأثناء أداء الاختبارات النهائية.
وتضمنت النصائح، الاستعداد المبكّر للاختبارات وإعداد جدول للمذاكرة، ووضع خارطة ذهنية لكل مادة، وكذلك الحرص على النوم والاستيقاظ مبكراً.
وشملت النصائح، تناول فطور صحي والمذاكرة أولًا بأول، وضرورة تقسيم الوقت بين المذاكرة والنوم، والبدء بالأسئلة السهلة في الاختبارات.
الاستعداد المبكّر
إعداد جدول للمذاكرة
وضع خارطة ذهنية لكل مادة..
من العوامل المهمة التي تساعد #الطالب و #الطالبة على #المذاكرة وتحقيق النجاح والتفوق في #الاختبارات
وكل التوفيق لطلابنا وطالباتنا pic.twitter.com/IgJmOng24g
— قناة عين (@iEN_tv) June 25, 2022
وفق “أخبار 24”.