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جديد المحليات > في يومهم العالمي.. وزير النقل للبحارة السعوديين: أنتم ركيزة أساسية في تقدم القطاع البحري وحركة التجارة العالمية
26/06/2022   7:03 ص

في يومهم العالمي.. وزير النقل للبحارة السعوديين: أنتم ركيزة أساسية في تقدم القطاع البحري وحركة التجارة العالمية

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عبر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر عن تقديره الكبير للدور الحيوي الذي يقوم به البحارة في صناعة النقل البحري العالمي؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبحارة.

وقال الجاسر، إن البحارة ركيزة أساسية في القطاع البحري وحركة التجارة العالمية، مشيراً إلى إسهاماتهم في دعم سلاسل الإمداد، وإيصال السلع إلى مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الخدمات اللوجستية.

في سياق متصل، سلطت شركة “البحري” الضوء على قصة نجاح مدير إدارة شؤون الأسطول في القطاع البحري لإدارة السفن الكابتن ياسر هاشم، الذي بدأ رحلته المهنية في عام 1998 كمندوب على سطح السفينة؛ ليتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب القيادية.

ونوه الكابتن “ياسر” إلى أنه تمكن من تدريب 4 آلاف عضو بالفريق من 95 سفينة مختلفة، مبيناً أنه حصل منذ انضمامه للشركة على كل ما يحتاجه لتنمية مواهبه، ويشمل ذلك مشاركته كمتحدث في مختلف المؤتمرات البحرية حول العالم. وفق “أخبار 24”.

كما عبر عن فخره بمشاركته في خدمة الناقل الوطني، وتعزيز مكانة المملكة، آملاً من شباب الوطن الانخراط في المجال البحري لتحقيق أهدافهم الخاصة.

في يومهم العالمي.. وزير النقل للبحارة السعوديين: أنتم ركيزة أساسية في تقدم القطاع البحري وحركة التجارة العالمية

جديد المحليات
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