بالفيديو.. “الصحة” تستعرض قصة إنقاذ حياة مريض بجلطة قلبية في 54 دقيقة فقط.. وجهات حكومية تتفاعل

عرضت وزارة الصحة قصة إنقاذ حياة مريض عانى من جلطة قلبية خلال 54 دقيقة فقط من تلقي الإبلاغ عن حالته؛ وذلك كجزء من مبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطات القلبية.
واستعرضت الوزارة، خلال فيديو لمشهد تمثيلي للقصة، مراحل إنقاذ المريض، بدءاً من استقبال بلاغ منه بشعوره بألم متزايد في الصدر؛ وصولاً إلى إنقاذ حالته وزوال الخطر بشكل تام.
وأوضحت أنه تم استقبال بلاغ من المريض عن حالته، تمكنت خلاله من تحديد موقعه بشكل تفصيلي؛ لتنتقل إليه سيارة إسعاف مُجهزة، ويتم توقيع الكشف الطبي عليه أثناء نقله إلى المستشفى؛ مما ساعد على تشخيص حالته تفصيلاً وإبلاغ المستشفى بإعداد غرفة العمليات والطاقم الطبي لإجراء عملية قسطرة عاجلة له؛ لتنجح هذه الجهود في إنقاذه خلال 54 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبها، شارك عدد من الجهات المعنية مثل مجلس الضمان الصحي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهلال الأحمر، في تسليط الضوء على هذه القصة، حيث أشارت إلى أنه تم تحقيق رقم مميز بوصول متوسط زمن إنقاذ الجلطات إلى 54 دقيقة، مبرزين أهمية التعاون مع جهات القطاع الصحي؛ لإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية.
قصة دقائق ولحظات ⏰
تثبت أن #اللحظة_تنقذ بإذن الله.
“مبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطات القلبية” pic.twitter.com/OkKQHgfZwH
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 25, 2022