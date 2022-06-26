تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط منشأة غذائية أخفت المكونات الأصلية لمنتج غذائي يحتوي ضمن مكوناته على لحوم ودواجن محظور استيرادها وذلك بوضع ملصق إضافي.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال عمليات قياس المخاطر من قبل الفسح المركزي للإرساليات الواردة في الميناء الجاف بمدينة الرياض، رصدت إرسالية لم تتجاوز معايير الفسح المبني على المخاطر، وبعد المعاينة اتضح قيام المنشأة بوضع ملصق إضافي يخفي مكونات المنتج الموضحة على بطاقة الأصل، والذي اتضح من مكوناته وجود لحوم وعظام أبقار ودواجن محظور استيرادها.
وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك جرى رفض الإرسالية من المنتجات الغذائية والتي بلغ وزنها 19 طنا، كما يجري استكمال إجراءات عقوبة قيام المنشأة بتداول أو إعلان غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دولياً أو محلياً أو يكون صادراً بحقها منع تداول، وذلك وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وفق “أخبار 24”.