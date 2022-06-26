أظهر المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، ارتفاعاً على مستوى الإصابات والوفيات وكذلك حالات التعافي.
وسجلت الإصابات الجديدة 827 حالة، بارتفاع قدره 93 حالة عن يوم أمس، لكنها بقيت دون مستوى الألف حالة وهو معدل الإصابات السائد في الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت أعداد المتعافين من كورونا، بتماثل 975 شخصاً للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى عند مستوى مرتفع مقارنةً بالإصابات لليوم الرابع على التوالي.
وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 772979 من أصل 791784 إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة في المملكة، فيما لاتزال 9604 حالات نشطة.
وعلى ذات المنوال ارتفعت الوفيات بشكل ملحوظ عن يوم أمس الذي لم يشهد تسجيل أي وفيات، حيث شهدت الساعات الـ24 الماضية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الجائحة إلى 9201 حالة. وبذلك تبقى حالات الوفاة عند معدلاتها المنخفضة منذ مطلع أكتوبر 2021.
وعاودت الحالات الحرجة الارتفاع، بدخول 9 حالات العناية المركزة اليوم (الأحد)، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 153 حالة. وفق “أخبار 24”.