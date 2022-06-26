10 تفاصيل دقيقة لكنها مهمة لرحلة سفر آمنة ومريحة

عندما نخطط لرحلة، ننسى بعض الأشياء الصغيرة، ومع اقتراب موسم العطلات، حان الوقت المناسب لتلخيص أكثر الحيل المفيدة التي يمكنك تطبيقها بسهولة أينما ذهبت لتوفير وقتك وجهدك والاستمتاع برحلة السفر دون منغّصات، ونستعرضها في هذا التقرير طبقاً لموقع “brightside”.
1. افحص الحمام دائمًا
قبل أن تحجز غرفة في فندق ، تأكد من التحقق من التفاصيل التي يمكن أن تكشف عما إذا كنت تختار المكان الصحيح. في معظم الأوقات، يمكنك الحكم على ما إذا كان الفندق جيدًا أم سيئًا بمجرد التحقق من الحمام. فندق جيد لن يضع فرشاة المرحاض أو الغطاس داخل الحمام، لأنه يعطي الانطباع بأن الحمام سيئ الصيانة أو غير نظيف.
2.لف ملابسك بدلاً من طيّها
هناك طرق مختلفة لتعبئة الملابس في حقيبة سفر لتحسين المساحة، ويتبع الكثير من الناس طريقة “لف الحارس” ، تتضمن تقنية التعبئة هذه بشكل أساسي طي ملابسك ثم لفّها بإحكام. هذه الطريقة رائعة للبنطلونات والفساتين غير الرسمية والقمصان والبيجامات وملابس السباحة، لكنها لا تعمل بشكل جيد مع بعض الملابس الأخرى.
3. استخدم الماء الساخن من الغلاية لتنظيف الأشياء قبل الاستخدام
للتأكد من أن الأكواب والأواني في غرفتك بالفندق نظيفة وخالية من الجراثيم، ما عليك سوى غلي بعض الماء في الغلاية وشطف كل شيء قبل الاستخدام. وفق “أخبار 24”.
4. تحقق من مخرج الطوارئ بمجرد وصولك
بمجرد وصولك إلى فندقك وترك متعلقاتك في الغرفة، قم بالسير في ممرات الفندق للحصول على إحساس بالمساحة ومحيطك. في حالة الطوارئ، لن يكون لديك الوقت للقيام بذلك، لذا تأكد من معرفة أماكن طرق الهروب وكيفية الوصول بأمان إلى المخرج.
5. أحضر شريطًا لاصقًا أو ضمادات معك أينما ذهبت
بصرف النظر عن الأسباب الواضحة، يمكن أن يكون الشريط اللاصق أو الضمادات مفيدة في العديد من السيناريوهات غير المخطط لها.
يمكنك استخدامها لحماية غرفتك في الفندق في حال انتهى بك المطاف في غرفة ليست صديقة للأطفال، ويمكنك أيضًا التخلص بسهولة من أي أضواء مزعجة في محيطك بمجرد إيقاف تشغيلها.
6. استخدم معطر هواء السيارة لإخفاء الرائحة الكريهة
لا تعد الرائحة الكريهة والعفنة أمرًا غير معتاد في غرف الفنادق، ولكن هناك حل سهل لهذه المشكلة، احمل دائمًا معطر هواء صغير، ويمكنك توصيله بسهولة بوحدة تكييف الهواء في غرفتك بالفندق والتخلص من الرائحة الكريهة في وقت قصير.
7. كي الملابس باستخدام بخار الاستحمام
تعتبر مكواة السفر اختراعًا رائعًا، لكن ستنساها أحيانًا، أو ستضطر لإخراجها لعدم وجود مساحة كافية في حقيبتك. ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو تعليق ملابسك في الحمام أثناء الاستحمام والسماح للبخار بعمل سحره. فاعتمادًا على نوع القماش، يمكن لبخار الاستحمام أن يقلل أو يزيل التجاعيد من ملابسك في غمضة عين.
8- ابحث عن أماكن السكن بالصور
يمكن أن تكون أماكن الإقامة المعروضة على الإنترنت بديلاً رائعًا للفنادق، ولكنها غالبًا ما تكون باهظة الثمن بعض الشيء.
يمكن أن تساعدك خدعة البحث الصغيرة هذه في التخلص من تكلفة الحجز عبر الموقع الإلكتروني، ما عليك سوى أن تبحث عن الصور في جوجل وتحميل صورة العقار الذي تهتم به.
قد ينقلك هذا إلى مواقع ويب أخرى ذات رسوم حجز أقل أو إذا كنت محظوظًا، إلى موقع المالك مباشرة.
9. الأكواب بدلًا من السماعة
إذا انتهى بك المطاف في غرفة فندق تفتقر إلى العديد من خيارات الترفيه، يمكنك استخدام هذه الحيلة ذات التقنية المنخفضة لزيادة مستوى الصوت.
عندما لا يكون رفع مستوى الصوت على هاتفك كافيًا، وعندما لا يكون لديك أي نوع من السماعات في متناول اليد، ما عليك سوى وضع هاتفك في كوب فارغ وجاف، لتستمتع بالموسيقى.
10. ضع حقيبتك في حوض الاستحمام أولاً
بدلاً من فتح حقيبتك فور وصولك إلى أحد الفنادق، ضع أمتعتك في الحمام أو في حوض الاستحمام أولاً. في غضون ذلك، يمكنك الذهاب لفحص غرفتك إذا كان هناك أي حشرات، وبتلك الطريقة لن تقترب الحشرات من الأمتعة، لأن الحمام هو المكان الأكثر أمانًا للاختباء بعيدًا عن تلك المخلوقات المزعجة.