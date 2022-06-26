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جديد المحليات > أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة ويرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
26/06/2022   4:06 م

أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة ويرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

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زار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأحد) مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وترأس اجتماع لجنة الحج المركزية.

واستمع أمير المنطقة لشرحٍ عن المشاريع التطويرية بصالات الحج والعمرة بالمطار المقدمة خلال موسم حج هذا العام.

وشملت الأعمال التحسينية بالساحات الخارجية للصالات؛ زيادة الطاقة التشغيلية، وتطوير مواقع الجهات الحكومية، وتأهيل الطريق المؤدي للصالات.

وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الجهات المشاركة في موسم حج 1443هـ .

أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة

أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة

أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة

أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة

أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة

أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة

وفق “أخبار 24”.

أمير مكة يزور مجمع صالات العمرة بمطار جدة ويرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

جديد المحليات
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