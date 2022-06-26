في مثل هذا اليوم قبل 77 عاماً.. المملكة توقع على ميثاق الأمم المتحدة

استعادت الأمم المتحدة، ذكرى توقيع المملكة على ميثاق الأمم المتحدة، في مثل هذا اليوم قبل 77 عاماً، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي توقع على الميثاق.
ونشر مكتب الأمم المتحدة بالمملكة، صورة تظهر لحظة توقيع الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز عندما كان وزيراً للخارجية، على الميثاق ممثلاً للمملكة، حيث تعد المملكة من أوائل الدول الموقعة على الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من نفس العام.
وجرى التوقيع في 26 يونيو من عام 1945 في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ودخل الميثاق حيز التنفيذ في أكتوبر من نفس العام.
الجدير بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة تأسيس للمنظمة الدولية، ومما جاء في ديباجـة الميثاق الذي وقعت عليه الدول: “نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف.
وتضمنت الديباجة: “نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار،وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي”.
في مثل هذا اليوم – 26 يونيو 1945 – وقعت #المملكة_العربية_السعودية على ميثاق الأمم المتحدة حيث تُعد المملكة من أوائل الدول الموقعة على الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من نفس العام
تعرفوا على النص الكامل لميثاق الأمم المتحدة 👇https://t.co/LVW7WJq2Yg
🇸🇦🇺🇳 pic.twitter.com/CrYjhqOKiD
— UN in Saudi Arabia 🇺🇳🇸🇦 (@UN_SaudiArabia) June 26, 2022
وفق “أخبار 24”.