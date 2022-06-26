“الاتصالات” توقع مذكرة تفاهم مع شركتي ATSS وHCL لدعم تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم مع شركتي خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات “ATSS” و”HCL”، وذلك بهدف دعم انتشار والاستفادة من تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة وكيل الاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، ومن الجانبين الآخرين الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الحلول المتقدمة للاتصالات المهندس عبدالله العصيمي، ورئيس الشؤون الهندسية والأبحاث والتطوير بشركة “HCL” فيجاي جونتور.
ويعمل الجانبان، بموجب المذكرة، على معاونة الوزارة في إيجاد نماذج عمل تجريبية في استخدام تقنيات إنترنت الأشياء مدعمة بشبكات الجيل الخامس، وتطوير نماذج أعمال لحالات استخدام إنترنت الأشياء والجيل الخامس، والتعاون على إيجاد فرص للشركات التقنية وإيجاد الفرص الاستثمارية ودعم نموها، بالإضافة إلى تطوير مركز «Wave 4 DX Lap» لتقديم برامج التحول الرقمي المدعوم بتقنيات إنترنت الأشياء، وتطوير ونشر أوراق بحث ذات صلة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وفق “أخبار 24”.
وتشمل مجالات التعاون الجانب المتعلق بتطوير تجارب حلول إنترنت الأشياء والجيل الخامس في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، والمطارات، والصحة، والزراعة، والنقل، والمدن والبيوت الذكية، والطاقة، والصناعة، والتجزئة، فضلًا عن تسريع التحول المعرفي وتطوير المحتوى المحلي من خلال التعاون مع الوزارات والشركات والجامعات ومراكز التدريب للتحول الرقمي الناشئ وتقنيات الجيل الخامس.