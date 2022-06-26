نائب وزير الدفاع وقائد الجيش الباكستاني يبحثان التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأحد)، قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول “قمر جاويد باجوا”.
وقال نائب وزير الدفاع إنه تم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في جدة قائد الجيش الباكستاني، حيث استعرضا العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.