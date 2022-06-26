وزارة البيئة والمياه بالخرج تصدر خطة عمل تشغيليه للأسواق والمسالخ لإدارة موسم عيد الأضحى المبارك

صرح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج م . خالد بن مبارك الدوسري أنه ووفق توجيهات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة فقد أعدت الوزارة خطة عمل تشغيليه متكاملة للأسواق والمسالخ لإدارة موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1443 حيث اتبعت في نهجها التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان الفاعلية والكفاءة لخدمة المواطنين والمقيمين بمدينة الرياض من خلال تهيئة (3) مسالخ ثابته و(1) متنقله و(1) أسواق خضار ولحوم و( 2) أسواق ماشيه من (7 ) مطابخ وقصور أفراح وبكوادر تنظيميه تزيد عن (26 ) من الكوادر المتخصصة وبطاقة استيعابيه تفوق (220 ) ذبيحه بالساعة .
واهداف ذلك/
– تسهيل الخدمة للمواطنين والمقيمين
-تطبيق الاشتراطات الصحية
– توفير لحوم للمستهلك خاليه من الأمراض
-والحد من انتشار الذبح خارج المسالخ النظامية
– تنظيم المسالخ والحد من التزاحم
بالنسبة للأسواق
– يتم عمل جولات مستمرة للتأكد من خلو المواشي من الأمراض المعدية
– تعزيز الحركة التجارية بالأسواق وزيادة عدد روادها من المتسوقين
– تثقيف المواطنين بأهمية الشراء من الأسواق المعتمدة والبعد عن الأسواق العشوائية
– خلق بيئة عمل مناسبه للشباب السعودي
وأوقات عملها تكون من بعد صلاة وخطبة العيد وبقيه الايام من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة المغرب.