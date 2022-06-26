“العدل”: 155 مليون ريال قيمة المزادات العقارية الإلكترونية منذ بداية العام

كشفت وزارة العدل عن تنفيذ 43 مزاداً عقارياً عبر منصة المزاد الإلكتروني، منذ بداية العام الجاري 2022م، فيما بلغت قيمة المزادات نحو 155 مليون ريال، في عدة مناطق.
وأوضحت الوزارة أن عدد المشاركين في المزادات الإلكترونية المطروحة حتى الآن بلغ 21 ألف مستفيد، حيث تخطت قيمة المزادات منذ تدشين المنصة حاجز الـ3 مليارات ريال، وتمت من خلال مركز الإسناد والتصفية المسؤول عن مزادات التنفيذ وتصفية الأموال.
وتمكّن المنصة المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني، ما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين الراغبين في الشراء وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، ورفع مستوى التنافسية. وفق “أخبار 24”.
وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم الإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد، وإرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً لإتمام عملية البيع وإصدار موافقته المباشرة على الإفراغ.