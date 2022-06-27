بهدف تعزيز الشفافية.. “الصناعة” تصدر النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر أبريل 2022

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر أبريل 2022؛ التي تسلط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية؛ بهدف تعزيز الشفافية في القطاعين، وتأكيداً لتنوع الفرص.
وأوضحت النشرة أن إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بلغ 1.356 تريليون ريال، حيث بلغ إجمالي عدد المصانع 10.561 مصنعًا، مبينةً أن رخص القطاع التعديني بلغت 2.126 رخصة شملت محاجر مواد البناء، والاستكشاف، واستغلالا للتعدين والمناجم الصغيرة السارية، والاستطلاع، وفائض خامات معدنية.
وأضافت أن عدد الرخص الجديدة منذ بدء العام الحالي وحتى نهاية أبريل بلغ 332 ترخيصًا صناعياً، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 558 مصنعًا، باستثمارات تصل إلى 16.4 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وتابعت بأن المؤشرات الصناعية لشهر أبريل احتوت 72 ترخيصًا صناعيًا و2.366 عمالة مرخصة، وباستثمارات بلغت 5.2 مليار ريال، مشيرةً إلى أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج وصل 59 مصنعاً بعدد 2.713 عاملاً، وبحجم استثمارات 838 مليون ريال، فيما بلغ حجم الرخص التعدينية 86 رخصة متنوعة.