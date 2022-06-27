في “الدرّة” أم “الجوهرة”.. كواليس مراسم تتويج بطل دوري المحترفين

وضعت رابطة دوري المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خطة من أجل تتويج الهلال أو الاتحاد بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في النسخة الجارية (2021-2022)، بعد ختام الجولة الأخيرة مساء الإثنين.
ويتقاسم الهلال والاتحاد صدارة دوري المحترفين، برصيد 64 نقطة لكل منهما، لكن المواجهات المباشرة تمنح الهلال أفضلية الصدارة، وتحقيق لقب البطولة، حال الفوز على الفيصلي في مباراة الجولة الأخيرة الإثنين. في المقابل سيتوج الاتحاد باللقب حال فوزه على الباطن وخسارة الهلال.
وجهزت رابطة دوري المحترفين، احتفاليتين في الرياض وجدة، إضافة إلى كأسين، وسيُحضر وفدٌ يقوده المدير التنفيذي في الرابطة عبد العزيز الحميدي، نسخةً إلى ملعب الملك فهد الدولي لتسليمها إلى البطل مع الميداليات الذهبية، في حال حسم الهلال، الذي سيواجه الفيصلي اللقب.
في حين يحمل الوفد الثاني الذي يقوده رئيس رابطة المحترفين عبدالعزيز العفالق، النسخة الثانية من الكأس إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وسيسلِّمها إلى الاتحاد، الذي يستضيف الباطن.
وفي حال تتويج فريق الاتحاد سيتواجد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في مراسم تتويج الاتحاد، كون الوزارة في جدة، وسيكون معه رئيس الرابطة وومثل من اتحاد كرة القدم. وفق “أخبار 24”.
وحال فوز الهلال بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، يتواجد في التتويج نائب وزير الرياضة، ورئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، بالإضافة إلى ممثل من الرابطة.
وأشارت مصادر صحفية، إلى أن رابطة المحترفين، طلبت من إدارتَي الهلال والاتحاد تحديد الأغنية التي يرغب كل نادٍ في تشغيلها خلال احتفالية تتويج فريقه.