يوم الحسم: التتويج بالذهب بين الهلال والاتحاد.. و7 أندية تطارد شبح الهبوط

يسدل الستار مساء الإثنين، على أهم وأطول بطولة كرة قدم في المملكة، إذ يترقب عشاق الساحرة المستديرة وجماهير فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انطلاق الجولة 30 والأخيرة بثماني مواجهات.
ويترقب أنصار فريقي الهلال والاتحاد صافرة النهاية لمعرفة هوية بطل النسخة الأطول (2021-2022)، فيما تعيش جماهير 7 أندية، أمل نجاة فرقها من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).
وتشهد نسخة هذا الموسم من دوري المحترفين، ظاهرة لا تتكرر كثيراً في النسخ السابقة، تتمثل في التقارب النقطي الذي يضع صاحب المركز التاسع في مهب الريح، ومطارد من شبح الهبوط لمصاف أندية الدرجة الأولى.
مباريات الجولة الحاسمة والأخيرة الـ8 المرتقبة، ستقام في توقيت واحد، على غرار الجولة السابقة الـ29، ويلتقي فيها كل من: “الهلال ضد الفيصلي، الاتحاد ضد الباطن، النصر ضد الفتح، الشباب ضد الأهلي، الطائي ضد الحزم، الرائد ضد أبها، الفيحاء ضد الاتفاق، ضمك ضد التعاون”، وجميع تلك المباريات تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.
تأجيل حسم اللقب
وكان حسم لقب الدوري قد تأجل لهذه الجولة بين الهلال والاتحاد، بعد فوز الأول على الفتح والثاني على الاتفاق في الجولة الـ29 الخميس الماضي، الأمر الذي منح الهلال الصدارة برصيد 64 نقطة، فيما تراجع الاتحاد للمركز الثاني بذات الرصيد 64 نقطة، وفارق الأهداف يصب لصالح المتصدر.
فيما جاء النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، والشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ثم ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، وأبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة. وفق “أخبار 24”.
مراكز الخطر
ويحتل الطائي المركز التاسع في جدول الترتيب، ومنه تبدأ المراكز التي لم تتجاوز مرحلة الخطر واحتمال خسارة المشاركة في الموسم القادم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يمتلك الطائي 34 نقطة، يليه التعاون في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، والرائد في المركز الحادي عشر والفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة لكل فريق.
ويأتي الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، والأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، يتبعه الاتفاق في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، وأخيراً الفريق الوحيد الذي حسم أمر هبوطه للدرجة الأولى الحزم في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.