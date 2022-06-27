بالفيديو.. سعد الشهري: هدفي القادم تدريب الأندية.. وأعاني مع المنتخبات لهذا السبب

تحدث المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي سعد الشهري، عن هدفه المقبل، في عالم التدريب، بعد أن قاد الأخضر للتتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، في نسختها الخامسة بالعاصمة الأوزبكية، طشقند.
وقال سعد الشهري في تصريحات لبرنامج “كورة روتانا”: “أي مدرب دائما لديه طموح وأهداف، ولكن تتحدد الأهداف بحسب الخطة القريبة، حيث إنني مع المنتخب الأولمبي نسير خطوة بخطوة بشكل جيد، خلال تأهلنا إلى أولمبياد طوكيو، والتتويج بكأس آسيا، والآن نعد المنتخب لأولمبياد باريس”.
وأوضح: “مازال لدي الشغف للعمل في الأندية، وتحقيق بطولات من خلالها هو الهدف الأهم بالنسبة لي، بعد انتهاء تجربتي مع المنتخبات السنية، لأنني أحتاج إلى خوض تجارب أفضل مع الأندية”.
وأشار الشهري: “أحتاج إلى خوض تجارب أفضل مع الأندية، لأن المعاناة مع المنتخبات السنية هي قلة فترة الإعداد، ورغم تحقيقنا بطولة آسيا إلا أن الإعداد لم يكن كافيًا، ولكننا نوجه الشكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووزارة الرياضة لدعمهم لنا خلال بطولة آسيا”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “استعدينا لبطولة آسيا، قبل انطلاق البطولة بـ3 أيام فقط، وذلك جاء بسبب روزنامة الدوري، ولكن الحمد لله استطعنا أن نعمل ذهنيا ومعنويا ونظريا مع اللاعبين، وهذا ساعدهم بشكل كبير خلال مباريات البطولة”.
سعد الشهري: هدفي القادم تدريب الأندية #كورة_روتانا pic.twitter.com/rmLW29Ui99
— برنامج كورة (@korarotana) June 26, 2022
سعد الشهري: تجمعنا كان قبل 3 أيام فقط من أول مباراة رسمية لنا في #كأس_آسيا#كورة_روتانا #كأس_آسيا_تحت23 pic.twitter.com/bj21nu9R5H
— برنامج كورة (@korarotana) June 26, 2022