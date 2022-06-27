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رياضة > “نيوم” تعلن انطلاق شراكة هادفة مع “فورمولا إي” و”إكستريم إي”
27/06/2022   5:01 م

“نيوم” تعلن انطلاق شراكة هادفة مع “فورمولا إي” و”إكستريم إي”

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أعلنت مدينة نيوم، اليوم الإثنين، بشكل رسمي، شراكة جديدة في قطاع رياضات السيارات الكهربائية، لتعزيز سباقات “فورمولا إي” و”إكستريم إي”.

وقالت “نيوم”، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم يبدأ عصر جديد لسباقات فورمولا إي وإكستريم إي.. فها هي نيوم تعلن انطلاقة شراكة هادفة، ستقود بها النجاح نحو مستقبل مستدام في قطاع رياضات السيارات الكهربائية”.

وكشفت شركة “ماكلارين ريسينغ” اليوم عن شراكة استراتيجية جديدة مع نيوم، بصفتها الشريك الرئيسي لفريق ماكلارين للفورمولا إي وفريق ماكلارين إكستريم إي من موسم 2022/2023. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت شركة “ماكلارين ريسينغ”، أنه سيتم تغيير اسم فريق ماكلارين فورمولا إي وفريق ماكلارين إكستريم إي، إلى فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي، ونيوم ماكلارين إكستريم إي على التوالي، مع الفرق المشتركة المعروفة باسم نيوم ماكلارين إليكتريك ريسينغ.

“نيوم” تعلن انطلاق شراكة هادفة مع “فورمولا إي” و”إكستريم إي”

رياضة
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