“نيوم” تعلن انطلاق شراكة هادفة مع “فورمولا إي” و”إكستريم إي”

أعلنت مدينة نيوم، اليوم الإثنين، بشكل رسمي، شراكة جديدة في قطاع رياضات السيارات الكهربائية، لتعزيز سباقات “فورمولا إي” و”إكستريم إي”.
وقالت “نيوم”، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم يبدأ عصر جديد لسباقات فورمولا إي وإكستريم إي.. فها هي نيوم تعلن انطلاقة شراكة هادفة، ستقود بها النجاح نحو مستقبل مستدام في قطاع رياضات السيارات الكهربائية”.
وكشفت شركة “ماكلارين ريسينغ” اليوم عن شراكة استراتيجية جديدة مع نيوم، بصفتها الشريك الرئيسي لفريق ماكلارين للفورمولا إي وفريق ماكلارين إكستريم إي من موسم 2022/2023. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت شركة “ماكلارين ريسينغ”، أنه سيتم تغيير اسم فريق ماكلارين فورمولا إي وفريق ماكلارين إكستريم إي، إلى فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي، ونيوم ماكلارين إكستريم إي على التوالي، مع الفرق المشتركة المعروفة باسم نيوم ماكلارين إليكتريك ريسينغ.
سعداء بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع فريق ماكلارين فورمولا إي وفريق (@McLarenXE) 🏎 🏁 لينطلق بنا السباق نحو بناء مستقبل مستدام في قطاع رياضات السيارات الكهربائية.#نيوم pic.twitter.com/SaKDbpCTXM
— NEOM (@NEOM) June 27, 2022