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جديد المحليات > مكتبة الإسكندرية تستضيف حفل توزيع جائزة الملك عبد الله العالمية للترجمة أكتوبر المقبل
27/06/2022   5:01 م

مكتبة الإسكندرية تستضيف حفل توزيع جائزة الملك عبد الله العالمية للترجمة أكتوبر المقبل

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تستضيف مكتبة الإسكندرية في مصر حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

ورفع رئيس مجلس أمناء الجائزة الأستاذ فيصل بن معمَّر، الشكر لقادة المملكة على الدعم والرعاية التي تجدها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والتوجيه الكريم بإقامة الحفل في مصر.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، أعلنت مؤخرًا أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، التي تعد جائزة عالمية تقديرية تمنح للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها. وفق “أخبار 24”.

مكتبة الإسكندرية تستضيف حفل توزيع جائزة الملك عبد الله العالمية للترجمة أكتوبر المقبل

جديد المحليات
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