“الشورى” يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المساهمات العقارية، ومشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وشهدت جلسة المجلس، التي عقدت اليوم (الإثنين)، الموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، كما طالب المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته.
وحث المجلس هيئة الإعلام على تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محلات تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات. وفق “أخبار 24”.