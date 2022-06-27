بمواصفات مميزة.. “تويوتا” تعدل سيارتها الشهيرة “راف 4”

كشفت الصور والفيديوهات المسربة للنموذج الأحدث الذي تنتجه تويوتا هذا العام من سيارات RAV4 عن إدخال تعديلات جديدة بهدف اجتذاب أكبر شريحة من عشاق السيارات الحديثة.
وجاءت المركبة الجديدة وفقًا لـ” moto1″ بمصابيح وكشافات ضباب جديدة، مع تغيير في شكل الفتحات الهوائية، كما تم استبدال الشاشات اللمسية على واجهة القيادة بأخرى أكثر تطورا بمقاس 10.5 بوصة.
وتم دعم النموذج الأحدث من RAV4 بنظام ملتيميديا أكثر حداثة يمكن التحكم به بشكل أفضل عبر الأوامر الصوتية، وتم تحسين ميزة المساعد الصوتي” Hey, Toyota” مع هذا النظام.
وتعمل بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
ومن المنتظر أن يتم طرح النسخة ذات الدفع الأمامي بمحرك هجين بعزم 218 حصانا، في حين تعمل مركبة الدفع الرباعي بمحرك هجين بعزم 222 حصانا.
وفق “أخبار 24”.