“الموارد البشرية”: لا إغلاق لنظام الضمان المطور .. وهذا سبب اختلاف الدفعات المالية من شهر لآخر

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الاستفسارات الورادة إليها بشأن أسباب اختلاف الدفعات المالية بكل شهر عن الآخر، وتأخر دراسة أهلية استحقاق المعاش لغير مستفيدي نظام الضمان القديم، وما إذا كانت تعتزم إغلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد سنة.
ونفت الوزارة عزمها إغلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد سنة، مضيفة أن النظام مستمر ولا توجد مدة محددة لنهاية التسجيل به.
ولفتت إلى أن الدفعات المالية تختلف من شهر لآخر لكون مبلغ الاستحقاق للمستفيد يحتسب شهريًا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فيمكنه تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.
وأرجعت سبب تأخر دراسة أهلية استحقاق المعاش المطور بأن دراسة الأهلية تتطلب مزيدًا من الوقت لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على الرابط الإلكتروني مع هذه الجهات حاليا، كما تعمل الوزارة على تقليص هذه المدة قدر الإمكان. وفق “أخبار 24”.
وفسرت سبب ظهور كلمة “منتهية” في بعض الاعتراضات، مضيفة أن هذه الكلمة تشير إلى الاعتراضات التي كانت تتطلب تقديم مستندات من قبل المستفيد وتجاوز المدة المحددة لتقديمها دون عمل ذلك.