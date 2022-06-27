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جديد المناطق > أمانة جدة تستعيد أرضاً مخصصة لإنشاء حديقة وضع مواطن يده عليها
27/06/2022   5:00 م

أمانة جدة تستعيد أرضاً مخصصة لإنشاء حديقة وضع مواطن يده عليها

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استعادت أمانة محافظة جدة أرضا حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة على مساحة تقدر بنحو 5.570م2، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها على مواطن وضع يده على الأرض دون مستمسكات نظامية.

وأوضحت الأمانة أن المواطن أقام على الموقع منزلا وسكنا للعمال وورشة مدعيا ملكيته له بموجب الإحياء، حيث جاء القرار باستعادة الحديقة بعد مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للمكلية العامة للدولة.

وأكدت استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له. وفق “أخبار 24”.

أمانة جدة تستعيد أرضاً مخصصة لإنشاء حديقة وضع مواطن يده عليها

جديد المناطق
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