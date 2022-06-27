“الموارد البشرية” توقع اتفاقيتين بمجال توظيف العمالة العامة والمنزلية مع سيراليون

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، اتفاقيتين مع سيراليون في مجال توظيف العمالة العامة والعمالة المنزلية.
وتهدف الاتفاقات إلى وضع إطار تنظيمي لجميع الإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة السيراليونية في المملكة، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ووضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقات.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا أبرز البرامج والمبادرات ذات الصلة بجوانب العمل والتوظيف والمهارات. وفق “أخبار 24”.