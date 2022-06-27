“وقاية” توضح عوامل وصور اضطراب ما بعد الصدمة لدى العاملين

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عوامل خطر اضطراب ما بعد الصدمة بين العاملين، والصور التي قد تكون عليها لدى العامل.
وأكدت أن اضطراب ما بعد الصدمة يحدث بعد التعرض لحـادث صادم للعاملين، حيث قد يستثار اضطراب ما بعد الصدمة بظروف العمل السلبية، مثل: ساعات العمل الطويلة، وتسريح العمال، والإجهاد في مكان العمل، وشدة الإصابة، بالإضافة إلى تاريخ الاضطراب العقلي أو حدوث أعراض نفسية في وقت الحدث، وغيرها من العوامل.
وأشارت إلى أنه يمكن لاضطراب ما بعد الصدمة أن يتمثل في الشعور بالغضب أو الانزعاج، ومواجهة صعوبات في التركيز والحفاظ عليه، والشعور بالخدر أو الانفصال، أو أن يكون أقل ارتباطاً بالعائلة والأصدقاء، واضطرابات النوم، والشعور بأن شيئاً فظيعاً قد يحدث مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن هذا النوع من الاضطراب قد يتمثل أيضًا في صورة لشعور بالإحباط أو عدم التحفيز لأسابيع أو أشهر، ومحاولة تجنب الأماكن أو الأشياء أو الأنشطة أو الأشخاص الذين يذكرونهم بالحدث، وتجنب الأماكن العامة والحشود، وغيرها من المشاعر.