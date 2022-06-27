“جدة للتطوير” توقع عقداً لتصميم معلم الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية

وقعت شركة وسط جدة للتطوير، عقد تصميم معلم “الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية” مع شركة “إس أو إم”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، أحمد السّليم، أن دور الشركة يأتي لتحقيق أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة في تنويع وإثراء السـياحة والترفيه وبناء مجتمع أكثر حيوية، مشيراً إلى أن توقيع هذه العقود يأتي ضمن خططنا للعمل على مشروع يسهم في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد رئيس قطاع التطوير بشركة وسط جدة للتطوير، بول أوبرايان، أن إنشاء هذه المعالم المعمارية سوف يحفز عملية جذب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية للإسهام في تطوير وتشغيل مرافق المشروع الفريدة؛ ليفتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة تحت بيئة جاذبة.
وفق “أخبار 24”.