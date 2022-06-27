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جديد المحليات > لدعم مبادرة السعودية الخضراء.. أمانة الشرقية تطرح 26 حديقة ومنتزهاً للتطوير والاستثمار
27/06/2022   8:34 م

لدعم مبادرة السعودية الخضراء.. أمانة الشرقية تطرح 26 حديقة ومنتزهاً للتطوير والاستثمار

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الإثنين)، 26 حديقة ومنتزهاً للتطوير والاستثمار لدعم مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز عناصر جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن الحدائق المتاحة للتطوير تقع في عدة أحياء هي: حي الراكة الشمالية، وبدر الدمام، والضباب الدمام، وطيبة الدمام، وحي الروضة، وبدر الدمام، والندى الدمام، وحي الزهور، وطيبة الدمام، وضاحية الملك فهد، والبادية، ومدينة العمال، والعنود، والنزهة، والبستان.

وأضافت أن الفرص الاستثمارية اشتملت أيضاً على حديقة بحي الصفا، والشراع، والنور، والفردوس، وعبدالله الفؤاد، وكذلك منتزه ترفيهي بحي أجيال أرامكو، وحديقة بحي الراكة الشمالية، والأثير، وغرناطة، والعمامرة، وأخيراً حي الإسكان. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن التقديم على الفرص الاستثمارية يكون من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة الاستثمار البلدي “فرص”.

لدعم مبادرة السعودية الخضراء.. أمانة الشرقية تطرح 26 حديقة ومنتزهاً للتطوير والاستثمار

لدعم مبادرة السعودية الخضراء.. أمانة الشرقية تطرح 26 حديقة ومنتزهاً للتطوير والاستثمار

جديد المحليات
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