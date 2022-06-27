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جديد المحليات > “هيئة الفضاء” توقع مذكرة تفاهم في الأنشطة الفضائية مع نظيرتها الإيطاليا
27/06/2022   8:34 م

“هيئة الفضاء” توقع مذكرة تفاهم في الأنشطة الفضائية مع نظيرتها الإيطاليا

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وقعت الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وتهدف المذكرة لتوفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية واستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والأفراد العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تهدف لتطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء، والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة، بالإضافة إلى تطوير التعاون بمراقبة الأرض وبيانات تطبيقات الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها.

ووقع المذكرة عن الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد التميمي، وعن وكالة الفضاء الإيطالية رئيس الوكالة جورجيو ساكوتشيا.وفق “أخبار 24”.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، في وقت سابق، أن رؤية 2030 تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين السعوديين والإيطاليين في قطاعات متعددة؛ وذلك أثناء أعمال الدورة الـ12 للجنة السعودية الإيطالية المشتركة ومنتدى الاستثمار المصاحب لأعمالها بالرياض.

“هيئة الفضاء” توقع مذكرة تفاهم في الأنشطة الفضائية مع نظيرتها الإيطاليا

جديد المحليات
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