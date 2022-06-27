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رياضة > “كارتيرون ” يُعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة الفيحاء
27/06/2022   8:36 م

“كارتيرون ” يُعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة الفيحاء

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أعلن المدير الفني لفريق الاتفاق باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الاتفاق على النحو التالي:

” رايس مبولحي، سعيد المولد، سعيد الربيعي، عبدالله الخطيب، سنوسي هوساوي، علي هزازي، إبراهيم محنشي، نعيم سليتي، روبين كوايسون، محمد الكويكبي، أمين يونس”. وفق “أخبار 24”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” محممد الحائطي، سعد آل موسى، فهد الدوسري، فهد غازي، عبدالله ال سالم، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، ماجد النجراني، يوسف نياكاتي”.

“كارتيرون ” يُعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة الفيحاء

رياضة
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