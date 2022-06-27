إطلاق أول برنامج لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية تقديم أول برنامج تنفيذي مخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مع أفضل الخبراء.
ويهدف البرنامج إلى التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات.
وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم أن البرنامج ينفذ لأول مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجاً تنفيذياً متخصصاً، حيث يهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، مبيناً أنه يتكون من 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى عن بعد يوم الاثنين 24 / 10/ 2022 وتستمر أسبوعين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستبدأ 7 /11/ 2022 في مدينة سرقسطة بإسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهراً عن بعد يوم الاثنين الموافق 21 /11 / 2022.
واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على خبرة تزيد على 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.