لتحسين القطاع الصحي.. “الصحة” توقع مذكرة تفاهم مع المركز السعودي لسلامة المرضى

وقعت وزارة الصحة ممثلة ببرنامج أداء الصحة، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع المركز السعودي لسلامة المرضى؛ بهدف خلق المزيد من فرص التطوير، والتحسين في القطاع الصحي.
وتضمنت المذكرة العمل معاً في مجال سلامة المرضى لتقديم رعاية صحية عالية المأمونية، ومشاركة البيانات والخبرات التي تضمن بناء وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية حسب الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى توفير ومشاركة البيانات المتعلقة بمؤشرات الأداء التي تخدم الجودة وسلامةَ المرضى، والتنسيق فيما يخص البرامج التدريبية، والمؤتمرات، والندوات، والجوائز. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود برنامج أداء الصحة في العمل بشكل تشاركي ومتكامل مع جميع الجهات والإدارات المعنية في المنظومة الصحية، وكذلك الجمعيات العلمية، والمهنية، والقطاع غير الربحي.