بالفيديو والصور.. الأهلي يهبط إلى الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع الشباب

تعادل فريق الأهلي سلبيًا أمام نظيره الشباب، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الإثنين) في ختام منافسات النسخة الجارية من دوري المحترفين ليودع المسابقة لدوري الدرجة الأولى.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الشباب هتان باهبري في الدقيقة (16) بداعي وجود حالة تسلل، كما ألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الشباب كارلوس جونيور في الدقيقة (47) بداعي وجود حالة تسلل.
ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة (32) في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري، ولكنه لم يكن كافيًا ليودع دوري المحترفين، فيما رفع الشباب رصيده إلى النقطة (55) في المركز الرابع.
ملخص أحداث المباراة:
سدد لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب كرة في الدقيقة (10) مرت بجوار المرمى.
وتصدى حارس مرمى الشباب فواز القرني في الدقيقة (13) لرأسية من لاعب الأهلي فرانك كوم.
وارتكب لاعب الأهلي كارلوس إدواردو خطأ في الدقيقة (16) ضد لاعب الشباب إيفر بانيغا.
وسجل لاعب الشباب هتان باهبري هدفًا في الدقيقة (16) ولكن ألغاه الحكم بداعي وجود حالة تسلل.
وأٌصيب لاعب الشباب إياغو سانتوس في الدقيقة (17) ليتوقف اللعب لتلقيه العلاج ثم استُكمل اللقاء.
وغادر لاعب الشباب إيغالو سانتوس في الدقيقة (20) ملعب المباراة مُصابًا ليتم استبداله بزميله نادر الشراري.
وحصل الأهلي في الدقيقة (21) على ركلة حرة مباشرة أرسلها لاعبه عبدالرحمن غريب داخل منطقة جزاء الشباب، ولكن أبعدها الدفاع.
واستلم لاعب الشباب تركي العمار كرة من زميله كارلوس جونيور في الدقيقة (24) داخل منطقة جزاء الأهلي ولكنه سددها بجوار المرمى.
وحصل الأهلي في الدقيقة (27) على ركلة ركنية أرسلها لاعبه عبدالرحمن غريب حوّلها زميله محمد خبراني في المرمى، ولكن تصدى لها فواز القرني.
أوقف الحكم المباراة في الدقيقة (30) لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.
وتوقف اللعب في الدقيقة (34) من عمر اللقاء لعلاج لاعب الشباب كارلوس جونيور.
وأرسل لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب في الدقيقة (35) إلى زميله عبدالله المقرن داخل منطقة جزاء الشباب ليرسل كرة عرضية ولكن أبعدها الدفاع قبل أن تصل لعمر السومة.
وتوقف اللعب في الدقيقة (36) لعلاج لاعب الأهلي فرانك كوم قبل أن يُستأنف اللقاء.
وأرسل لاعب الأهلي أليوسكي كرة في الدقيقة (38) لزميله عمر السومة الذي حولها برأسه بعيدة عن المرمى.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (39) بطاقة صفراء ضد لاعب الشباب حسان تمبكتي بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب الأهلي علي مجرشي.
ونفذ لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب الركلة الحرة نحو منطقة جزاء الشباب في الدقيقة (40) ولكنها خرجت لرمية مرمى.
وسدد لاعب الأهلي كارلوس إدواردو كرة في الدقيقة (44) مرت بجوار مرمى الشباب.
أرسل لاعب الأهلي عبدالرحمن غريب كرة عرضية خطرة في الدقيقة (45+2) ولكن المقرن سددها بجانب المرمى.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الشباب كارلوس جونيور في الدقيقة (47) بداعي وجود حالة تسلل.
وتوقف اللعب في الدقيقة (49) لعلاج لاعب الشباب هتان باهبري قبل أن يُستأنف اللقاء.
وسدد لاعب الأهلي عمر السومة كرة قوية برأسه من حدود منطقة جزاء الشباب بالدقيقة (50) ولكن تصدى لها فواز القرني.
وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من يمين الملعب سددها أليوسكي ولكن أبعدها حارس مرمى الشباب فواز القرني بالدقيقة (57) لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.
وأجرى المدير الفني لفريق الشباب، سوموديكا، تبديلاً في الدقيقة (59) بالدفع باللاعب باولينهو بدلاً من نواف العابد.
وسدد لاعب الأهلي عبدالله المقرن كرة في الدقيقة (62) ولكن مرت بجوار مرمى الشباب.
وأبعد مهاجم الأهلي، عمر السومة، كرة خطرة في الدقيقة (65) قبل أن تصل إلى لاعب الشباب كارلوس جونيور داخل منطقة الجزاء لتُصبح ركنية نُفذت وسددت بعيدة عن مرمى الأهلي.
وأرسل لاعب الأهلي عبدالله المقرن كرة عرضية خطيرة في الدقيقة (70) ولكن أمسك بها حارس مرمى الشباب فواز القرني قبل أن تصل لعمر السومة.
وكاد لاعب الشباب باولينهو يُخادع حارس مرمى الأهلي ولكن تسديدته في الدقيقة (71) علت المرمى.
ودفع المدير الفني للأهلي، سيبولدي في الدقيقة (74) بالثنائي هيثم عسيري وأيمن يحيى بدلاً من علي مجرشي وعبدالله المقرن.
وأرسل لاعب الأهلي هيثم عسيري كرة عرضية في الدقيقة (75) ولكن خرجت عن الملعب لتصبح رمية مرمى.
وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (79) من أمام منطقة جزاء الشباب سددها عمر السومة أعلى المرمى.
وسدد لاعب الأهلي عمر السومة كرة مرت بجوار مرمى الشباب في الدقيقة (82) كاد إدواردو أن يُسكنها الشباك ولكنه لم يلحق بها. وفق “أخبار 24”.
وسدد لاعب الشباب كارلوس جونيور في الدقيقة (83) كرة خطيرة من حدود منطقة جزاء الأهلي مرت أعلى المرمى.
وأرسل لاعب الأهلي عمر السومة رأسية من داخل منطقة جزاء الشباب في الدقيقة (90+5) مرت أعلى المرمى.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (90+6) بطاقة حمراء ضد لاعب الشباب بانيغا.
الحكم يلغي هدفًا سجله لاعب #الشباب #هتان_باهبري في مرمى #الأهلي 🎥🎥#الشباب_الأهلي #الأهلي_الشباب#دوري_المحترفين 🔥#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين 🏆pic.twitter.com/RDPohS3Icc
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) June 27, 2022
الحكم يلغي هدفًا سجله #الشباب في مرمى #الأهلي 🎥#الشباب_الأهلي #الأهلي_الشباب#دوري_المحترفين 🔥#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان_للمحترفين 🏆pic.twitter.com/BO4BHtulbS
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) June 27, 2022