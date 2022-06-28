قدم مجلس شباب المنطقة الشرقية خلال العام الأول منذ تأسيسه 15 مشروعاً ومبادرة و11 ورقة عمل استهدفت 12 محافظة؛ بهدف معرفة احتياجات الشباب.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للتنمية المجتمعية لمجلس شباب المنطقة إبراهيم الضحيان لـ”أخبار 24″: إن تلك المشروعات والمبادرات استهدفت أكثر من 3500 شاب وشابة و2500 مشروع في المهن الشبابية؛ وذلك بحضور 88 شاباً وشابة من أعضاء المجلس خلال أعمال اللقاء السنوي.
وأضاف الضحيان: أن اللقاء السنوي الذي عقد أول أمس (السبت) في محافظة الخبر، استعرض عدداً من التجارب الناجحة، ومنها تجربة الهيئة الملكية بالجبيل لـ “التعلم طوال الحياة” والابتكار المجتمعي التي تهدف إلى تعزيز وتنمية المهارات لدى شباب المنطقة.
وفي السياق نفسه، أشار قائد شباب محافظة رأس تنورة عبدالله الحمالي إلى أن اللقاء تضمن عدة محاور وجلسات شبابية للتعارف، إلى جانب البحث والابتكار في التنمية المستدامة، وتنمية برامج الشباب في المنطقة وعرض التجربة الناجحة لمدينة الجبيل الصناعية.