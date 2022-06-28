مباراة الأبطال.. تركي آل الشيخ يعلن مواجهة الهلال وألميريا الإسباني في بريطانيا

أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ عن مواجهة ناديه لنظيره الهلال في بريطانيا يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مباراة الابطال .. قريباً في بريطانيا..مبروك للزعيم”.
وحجز نادي ألميريا مقعدًا في الدوري الإسباني عقب تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية، فيما حقق الهلال اللقب الثالث على التوالي لدوري المحترفين.
مباراة الابطال .. قريباً في بريطانيا ❤️💙
مبروك للزعيم 💙 pic.twitter.com/w28ERmQHrp
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 27, 2022
وفق “أخبار 24”.