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رياضة > خالد البلطان: الشباب دفن مقولة الأربعة الكبار في الدوري
28/06/2022   7:01 ص

خالد البلطان: الشباب دفن مقولة الأربعة الكبار في الدوري

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان على هبوط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى “يلو” عقب التعادل مع فريقه بدون أهداف.

وقال البلطان في تصريحات صحفية عقب مواجهة الأهلي: “اليوم في ملعب الملز قبرت مقولة الأربعة الكبار، المقولة اللي كرسها الإعلام لأكثر من 50 عامًا بأن القمة محدودة وأن القمة مغلقة بسياج ولا يستطيع أحد الاقتراب منها”.

وأضاف: “اليوم هذه المقولة دفنتها، القمة في الرياضة لمن تعب واجتهد بمعنى أن هناك كل 10 سنوات تظهر فرق تسيطر وتختفي وهكذا هذه هي الرياضة”. وفق “أخبار 24”.

وشدد: “بكل أمانة اليوم يجب أن نصحح مفاهيم النقاد والإعلاميين الرياضيين في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، جميع الأندية يمكنها أن تصبح أندية مقدمة ونشاهد الفيصلي لكنه يمثلنا في دوري أبطال آسيا”.

وتوج نادي الهلال بلقب دوري المحترفين فيما هبطت أندية الحزم والفيصلي والأهلي للمرة الأولى في تاريخ ممثل جدة العريق.

خالد البلطان: الشباب دفن مقولة الأربعة الكبار في الدوري

رياضة
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