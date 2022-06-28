إطلاق تراخيص وخدمات ثقافية جديدة عبر منصة “أبدع”

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق تراخيص وخدمات جديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع”.
وشملت التراخيص والخدمات الجديدة رخصتين من هيئة التراث هما؛ رخصة “ممارس حرفي” للمواطنين الممارسين للأنشطة الحرفية لتمكينهم من بيع منتجاتهم، ورخصة “بيع المنتجات الحرفية التراثية اليدوية”، التي تُمكّن الحاصل عليها من الدخول في السوق لبيع منتجاته.
كما طرحت هيئة فنون الطهي خدمة “تسجيل وتصنيف المطاعم التراثية” التي تُسهم في تنظيم هذه المطاعم وتصنيفها، ورخصة “خبير القهوة السعودية” ورخصة “ساقي الماء” والموجّهة إلى خبراء المياه المعدنية ومياه الينابيع، ورخصة “المأكولات الشعبية” التي تُتيح لممارسي الطهي إمكانية بيع الأكلات الشعبية بشكل قانوني ومُنظّم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من هذه التراخيص والخدمات وغيرها، من خلال التقدم بطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع” .