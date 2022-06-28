نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > رسالة مؤثرة من طالب بالمجاردة يعتذر عن عدم حضور حفل تخرجه لفقده والده.. وهكذا تم تكريمه
28/06/2022   4:07 م

رسالة مؤثرة من طالب بالمجاردة يعتذر عن عدم حضور حفل تخرجه لفقده والده.. وهكذا تم تكريمه

+ = -
781

اعتذر أحد طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة ابن الأثير الابتدائية في محافظة المجاردة عن عدم الحضور لاحتفالية تخرجه لفقده والده، فيما قامت المدرسة بتكريمه.

وأرسل الطفل أحمد مفرح العمري، رسالة مؤثرة للمدرسة، أكد فيها أنه كان يتمنى حضور الاحتفال الذي أقامته المدرسة له ولزملائه في الصف السادس، لكن وفاة والده الذي كان يشاركه دائما هذه الاحتفالية حال دون حضوره قائلا: “راح صديقي اللي كان يشاركني فرحتي”.

ووجه الطفل العمري طلبا في رسالته بأن يسمحوا له بأخذ صورة جماعية مع مدرسيه ومدير المدرسة لأن أباه كان يحبهم كثيرا. وفق “أخبار 24”.

وفي لفتة إنسانية من المدرسة، غردت المدرسة برسالة الطفل أحمد، وأكدت أن دموعه غالية وأنه ليس وحده والجميع يحبه، فيما تفاعل مدير مكتب التعليم بالمجاردة الدكتور أحمد الشهري، مع الرسالة، وحضر للمدرسة وكرم الطالب أمام كافة زملائه.

طالب

طالبطالب

رسالة مؤثرة من طالب بالمجاردة يعتذر عن عدم حضور حفل تخرجه لفقده والده.. وهكذا تم تكريمه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885216705.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.