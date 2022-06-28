رسالة مؤثرة من طالب بالمجاردة يعتذر عن عدم حضور حفل تخرجه لفقده والده.. وهكذا تم تكريمه

اعتذر أحد طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة ابن الأثير الابتدائية في محافظة المجاردة عن عدم الحضور لاحتفالية تخرجه لفقده والده، فيما قامت المدرسة بتكريمه.
وأرسل الطفل أحمد مفرح العمري، رسالة مؤثرة للمدرسة، أكد فيها أنه كان يتمنى حضور الاحتفال الذي أقامته المدرسة له ولزملائه في الصف السادس، لكن وفاة والده الذي كان يشاركه دائما هذه الاحتفالية حال دون حضوره قائلا: “راح صديقي اللي كان يشاركني فرحتي”.
ووجه الطفل العمري طلبا في رسالته بأن يسمحوا له بأخذ صورة جماعية مع مدرسيه ومدير المدرسة لأن أباه كان يحبهم كثيرا. وفق “أخبار 24”.
وفي لفتة إنسانية من المدرسة، غردت المدرسة برسالة الطفل أحمد، وأكدت أن دموعه غالية وأنه ليس وحده والجميع يحبه، فيما تفاعل مدير مكتب التعليم بالمجاردة الدكتور أحمد الشهري، مع الرسالة، وحضر للمدرسة وكرم الطالب أمام كافة زملائه.
دمعتك غالية يا أحمد
كلنا نحبك ، ولست وحدك #تعليم_محايل_عسير#مكتب_تعليم_المجاردة#التوجيه_الطلابي pic.twitter.com/Iz4VssxQ6D
— مدرسة ابن الأثير الإبتدائية بآل فصيل (@MOE_MHR_04_0007) June 26, 2022