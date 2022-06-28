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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك الأردن إثر حـادث تسرب غاز في ميناء العقبة
28/06/2022   4:07 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك الأردن إثر حـادث تسرب غاز في ميناء العقبة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لملك الأردن عبدالله الثاني، إثر حـادث تسرب غاز في ميناء العقبة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وأعرب خادم الحرمين عن تعازيه ومواساته لأسر المتوفين ولشعب الأردن، إثر حـادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة مماثلة، لملك الأردن عبدالله الثاني، ولأسر المتوفين كافة سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك الأردن إثر حـادث تسرب غاز في ميناء العقبة

جديد المحليات
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