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رياضة > “ستبقى كبيرًا وستعود”.. رسائل دعم مؤثرة من الأندية للأهلي بعد هبوطه لدوري “يلو”
28/06/2022   4:06 م

“ستبقى كبيرًا وستعود”.. رسائل دعم مؤثرة من الأندية للأهلي بعد هبوطه لدوري “يلو”

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انهالت رسائل الدعم من أندية دوري المحترفين على النادي الأهلي وذلك بعد توديع الفريق الأول لكرة القدم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهبوطه إلى “دوري يلو” للمرة الأولى في تاريخه.

ووضع نادي النصر شعار فريق الأهلي على صفحته الرسمية على “تويتر” مصحوبة برسالة “ستبقى كبيرًا وستعود”، فيما أهداه نادي الشباب مقطعًا من “أغنية وداعية يا أعز الناس” مصحوبة بلقطات مؤثرة للاعبي الفريق.

من جانبه، وجه نادي ضمك رسالة إلى الأهلي، مؤكدًا أنه كبير باسمه وجمهوره، وأنه سيعود لدوري المحترفين شامخًا كما كان دائمًا، فيما رحب نادي الشعلة بالفريق الراقي في دوري “يلو”. وفق “أخبار 24”.

وكان فريق الأهلي تعادل سلبيًا أمام نظيره الشباب، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الإثنين) في ختام منافسات النسخة الجارية من دوري المحترفين ليرفع رصيده بهذا التعادل إلى النقطة (32) في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري، الأمر الذي لم يكن كافيًا للبقاء في دوري المحترفين.

“ستبقى كبيرًا وستعود”.. رسائل دعم مؤثرة من الأندية للأهلي بعد هبوطه لدوري “يلو”

رياضة
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