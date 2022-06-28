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جديد المحليات > رفع حظر استيراد اللحوم من تنزانيا
28/06/2022   4:06 م

رفع حظر استيراد اللحوم من تنزانيا

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفع الحظر عن استيراد اللحوم القادمة من جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وأوضحت غرفة الشرقية أنها تلقت خطاباً من الهيئة العامة للغذاء والدواء يفيد برفع حظر استيراد لحوم الأبقار والعجول والأغنام والماعز بجميع أنواعها (المبردة والمجمدة والمعلبة) وكذلك جميع منتجاتها وتجهيزاتها.

وأبانت أن ذلك يأتي بعد أن أكدت التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في العالم- وبناء على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)- خلو جمهورية تنزانيا الاتحادية من مرض الحمى القلاعية (FMD). وفق “أخبار 24”.

رفع حظر استيراد اللحوم من تنزانيا

جديد المحليات
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