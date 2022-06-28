“أمانة الرياض” تزيح الستار عن أبرز 9 مخالفات بعدة أحياء

أزاحت أمانة منطقة الرياض الستار عن أبرز 9 مخالفات بوسط الرياض، مؤكدة أن غرفة العمليات المشتركة لـ 14 جهة حكومية تضيّق الخناق على مرتكبي التجاوزات.
وأوضحت الأمانة أن المخالفات التي تم رصدها تتمثل في: مباسط الخضار والفواكه، والمحلات غير المرخصة، ومعامل الخياطة، وغرف تصنيع وتخزين الأثاث، ومركبات نقل وتوزيع البضائع على المخالفين، ومواقع تخزين الأغذية والعطارة، ومستودعات الملابس المستعملة، والأحواش وحظائر التخزين، وشرائح الاتصالات المجهزة للاستخدام.
وأكدت أن حملات الغرفة المشتركة تهدف إلى التأكد من تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية، والكشف عن السلوكيات والممارسات الخاطئة من قبل العمالة، وتصحيح أوضاع نطاق وسط الرياض، وكذلك الحد من العمالة المخالفة، والتأكد من نظامية مهن العمالة، وتحسين المشهد الحضري. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن نطاق عمل غرفة العمليات المشتركة كان في الأحياء التالية: البطحاء والملز والشميسي.