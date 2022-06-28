مجلس “التحكيم العقاري” يعقد أول اجتماعاته ويستعرض أبرز الإنجازات

استعرض مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم العقاري في اجتماعه الأول أبرز الأهداف والإنجازات التي حققها خلال العام الماضي 2021م.
وتناول الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة الدكتور بشار المفدى، الخطط والمهام والأعمال الجاري تنفيذها خلال العام الحالي.
ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة تضم العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية، ما يجعله وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المركز يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي.