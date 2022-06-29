طقس اليوم.. غبار وأتربة في الرياض والشرقية وأمطار متوقعة في مكة وجازان والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وقال التقرير إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، سيستمر على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، وعلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان خاصة الساحلية.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون كالتالي: (44 درجة بمكة المكرمة، و41 درجة بالمدينة المنورة وبريدة، و42 درجة في الرياض والدمام، و38 درجة في جدة).