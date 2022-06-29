لتجنب انتقال الميكروبات في الغذاء.. إليكِ هذه النصائح الخاصة بألواح التقطيع

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح لتجنب انتقال الميكروبات في الغذاء، مبينة أن ألواح التقطيع تعتبر أحد أكثر الأسطح التي يمكن أن تسبب تلوث الغذاء.
وأوضحت الهيئة أنه يفضل استخدام الأسطح غير المسامية مثل البلاستيك أو السيراميك، لسهولة تنظيفها مقارنة بالأسطح الخشبية، لافتة إلى ضرورة غسلها بالماء الساخن والصابون بعد كل استخدام، ثم شطفها بالماء النظيف وتجفيفها بالهواء أو المناشف الورقية النظيفة.
ونصحت باستخدام لوح تقطيع واحد للمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل كالخبز والسلطات، وآخر خاص بتقطيع اللحوم النيئة والدواجن لمنع انتقال الميكروبات، داعية إلى استبدال جميع ألواح التقطيع البلاستيكية والخشبية بمجرد أن تتآكل أو تبدأ التشققات بالظهور على أسطحها.
وفق “أخبار 24”.