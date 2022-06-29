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جديد المناطق > أمير الرياض يدشن غداً 93 مشروعاً بيئياً ومائياً بقيمة تتجاوز الـ 8.5 مليار ريال
29/06/2022   7:03 ص

أمير الرياض يدشن غداً 93 مشروعاً بيئياً ومائياً بقيمة تتجاوز الـ 8.5 مليار ريال

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يُدشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر يوم غد (الأربعاء) 93 مشروعاً تنموياً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بتكلفة تتجاوز 8.5 مليار ريال، لـدعم الاستدامة المائية والبيئية.

وتشمل المشروعاتُ أضخمَ نظام لنقل المياه في المملكة، نظام نقل الجبيل – الرياض “المرحلة الثالثة”، بطاقة نقل تصميمية تبلغ 1.2 مليون متر مكعب في اليوم وبنظام نقل مزدوج، حيث يبلغ طوله 821 كيلومتراً طوليًا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 6.3 مليار ريال.

وتتضمن المشروعات 53 مشروًعًا للمياه و35 مشروعًا للصرف الصحي، إضافة إلى 3 مشروعات زراعية تصلُ قيمتها إلى 35 مليون ريال، ومشاريع لتنمية الغطاء النباتي تصلُ قيمتها إلى 3 ملايين ريال.وفق “أخبار 24”.

وستسهمُ المشروعات التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية، ووكالةُ الوزارة للمياه والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، في تلبية الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية في نقل وتوزيع المياه.

أمير الرياض يدشن غداً 93 مشروعاً بيئياً ومائياً بقيمة تتجاوز الـ 8.5 مليار ريال

جديد المناطق
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