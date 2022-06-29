بالفيديو.. محمد نور: أفضل شيء فعله “النفيعي” الخروج من الملعب قبل نهاية مباراة الشباب

قال لاعب الاتحاد السابق محمد نور، إن أفضل شيء قام به رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ماجد النفيعي هو مغادرة الملعب قبل نهاية مباراة الشباب.
وأضاف نور، خلال برنامج ملعب SBC: “كل مباراة أشاهدها للأهلي أرى ماجد النفيعي يجلس بمفرده، أين أعضاء الشرف والإداريون أوقات في المباراة يكون هناك حوار بين الرئيس وعضو الشرف والإداري”.
وأتم لاعب الاتحاد السابق: “أفضل شيء فعله أنه غادر الملعب قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق كان ممكن تكون هناك مشادات مع الجمهور”.
وتعادل فريق الأهلي سلبيًا أمام الشباب ضمن منافسات الجولة 30 ـ الختامية ـ من النسخة المنصرمة من بطولة دوري المحترفين.وفق “أخبار 24”.
ورفع الأهلي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة (32) في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري، ولكنه لم يكن كافيًا ليودع دوري المحترفين لأول مرة في تاريخه لدوري الدرجة الأولى.
#ملعب_SBC | محمد نور : أفضل شيء فعله رئيس #الأهلي ماجد النفيعي الخروج من الملعب قبل نهاية مباراة #الشباب#قناة_SBC pic.twitter.com/C8V44wVAXM
— #ملعب_SBC (@sbcsport) June 28, 2022