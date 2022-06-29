مبعوثة البيت الأبيض لمكافحة معاداة السامية تشيد بالإصلاحات السعودية

أعربت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، السفيرة ديبورا ليبستات، عن سعادتها لتواجدها في المملكة، والتي اختارتها لتكون أول محطة تبدأ منها زياراتها الخارجية للمساعدة على إطلاق عجلة الحوار والتسامح بين الديانتين الإسلامية واليهودية.
وقالت خلال مقابلة لها مع صحيفة “عرب نيوز”: “أنا سعيدة بالتغييرات التي تقوم بها المملكة، إنّ الطريق أمامكم لا تزال طويلة، ولكنكم تسيرون على الدرب الصحيح.”
وجاءت تعليقات ليبستات على هامش ندوة أُقيمت في مقر صحيفة “عرب نيوز” في الرياض، حيث تمّت مناقشة تاريخ معاداة السامية وتسليط الضوء على عمل السفيرة في مكافحتها، كما ركّزت السفيرة على الاعتراف بأوجه القصور السابقة لبلدها.
وأعربت عن أملها في أن تساعد هذه الزيارة على البدء في تغيير وجهة النظر العدائية السابقة تجاه اليهود في المنطقة، معتبرة أنّ الأجيال الجديدة تعمل جاهدة على تغيير وجهات النظر السائدة، وهو أمرٌ تقدّره.
وأدارت مساعدة رئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” نور نقلي، الحلقة النقاشية التي شارك فيها المستشار الإعلامي البارز عادل الحربي، وكاتبة المقالات نور عبد الله، ومستشارة الاتصالات ومؤسسة مجموعة “إس إم زد الدولية” سارة الزيني، كما حضرها عدد من الصحفيين، من بينهم ندى التركي وأركان العدناني، بالإضافة إلى أعضاء من الوفد الزائر والسفارة الأمريكية في الرياض.
والتقت ليبستات رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل عباس، وقامت بجولةٍ في غرفة الأخبار، حيث التقت الصحفيين والمحررين من فريق العمل، واطّلعت على الجهود التي تبذلها الصحيفة في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح الديني.
وقالت ليبستات: “لقد اطلعت على بعض الأعمال التي قمتم بإعدادها في صحيفة عرب نيوز، ومنها التقرير حول الأقليات: يهود لبنان. وضعتم التحية العبرية للعام الجديد (شانا توفا) على صفحتكم الأولى، وهذا أمر مدهش.”
وأضافت: “بلادي ليست مثالية؛ وبلدكم ليس مثاليًا.. لا تزال الطريق أمامنا طويلة، لكن ما رأيته هنا في عرب نيوز فهو بالتأكيد بداية رائعة.”
ومن جانبه، رحّب فيصل عباس بليبستات والوفد المرافق، مشيدًا بمسيرتها المذهلة في مجال مواجهة معاداة السامية.
وقال عباس: “يسعدنا استقبال في مقرنا الرئيسي في الرياض، ضيفة مثل السفيرة ديبورا ليبستات التي تحمل في جعبتها إنجازات كبيرة. نحن حريصون على الاضطلاع بالمزيد من هذه التفاعلات، وتقديم أي رؤية قد تحتاج إليها هي وفريقها تجاه هذه القضية النبيلة، التي تتماشى والإصلاحات الهائلة التي نشهدها في بلادنا.”
وكانت ليبستات التقت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر قبل السفر إلى المملكة، حيث ناقشتا الخطوات الهادفة للمملكة في تعزيز السلام والتسامح والحوار بين الأديان. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هذه هي الرحلة الدولية الأولى التي تقوم بها ليبستات منذ توليها منصبها في أبريل 2022، وستشمل الرحلة التي ستمتد على مدى 11 يومًا حوارات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأفراد من المجتمع المدني في المملكة وإسرائيل والإمارات.
كما تسعى من خلال مشاركاتها في هذه الجولة إلى التأكيد على الحاجة إلى إرساء أسس التفاهم بين الأديان والتسامح الديني، فضلاً عن مكافحة انعدام الثقة والمشاعر المعادية لليهود.