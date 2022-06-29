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رياضة > رسميًا.. “النصر” يُعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي جارسيا (فيديو وصور)
29/06/2022   7:03 ص

رسميًا.. “النصر” يُعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي جارسيا (فيديو وصور)

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تعاقد مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، رسميا، مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الموسم الجديد (2022-2023).

وأعلن نادي النصر، مساء يوم أمس (الثلاثاء)، رحيل المدير الفني للفريق، المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو عقب نهاية عقده.

وقال النصر، عبر حسابه الرسمي: “رسميًا.. وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر عقداً مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم”.

وتمنى النادي التوفيق للمدرب الفرنسي مع النصر، خلال مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي المقبل (2022-2023).وفق “أخبار 24”.

وأنهى نادي النصر الموسم المنصرم من بطولة دوري المحترفين في المركز الثالث خلف الهلال والاتحاد.

النصر" يُعلن تعاقده مع جارسيا

النصر" يُعلن تعاقده مع جارسيا

رسميًا.. “النصر” يُعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي جارسيا (فيديو وصور)

رياضة
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