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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” ترفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن من فرنسا
29/06/2022   2:06 م

“الغذاء والدواء” ترفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن من فرنسا

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من المنطقة الإدارية “Finistere” بفرنسا.

وأوضحت أن رفع الحظر جاء بعد ورود تقارير دولية متعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناء على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية، والتي تفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور في هذه المنطقة الفرنسية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قررت رفع الحظر عن استيراد اللحوم من تنزانيا الاتحادية، وذلك بعد التأكد من خلوها من مرض الحمى القلاعية.  وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” ترفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن من فرنسا

جديد المحليات
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