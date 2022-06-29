بالفيديو : رد فعل مضيفة عند مشاهدتها رابح صقر أثناء صعوده الطائرة المتجهة لموسم جدة

أصيبت مضيفة طيران بالدهشة عندما شاهدت أمامها الفنان رابح صقر وهو يصعد للطائرة التي تشرف على تقديم خدمة الضيافة الجوية فيها.
وأبدت المضيفة سعادتها برؤيته وأخذت ترحب به بحفاوة شديدة، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم من هي الشخصية التي ستصعد للطائرة في رحلتها إلى جدة، فيما بادر الفنان لتحيتها والترحيب بها وتبادلا الحديث الودي.
يذكر أن الفنان رابح صقر توجه إلى محافظة جدة لإحياء حفله الغنائي الذي سيقام غدًا (الخميس)، ضمن فعاليات موسم جدة.
يالله حي بو صقر بتنورنا بـ #موسم_جدة 😍🎉@Turki_alalshikh @RabehSaqer @Jeddahseasonsa pic.twitter.com/vRPD0gVRgH
— Rotana Live (@RotanaLive) June 28, 2022
وفق “أخبار 24”.