نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو : رد فعل مضيفة عند مشاهدتها رابح صقر أثناء صعوده الطائرة المتجهة لموسم جدة
29/06/2022   2:09 م

بالفيديو : رد فعل مضيفة عند مشاهدتها رابح صقر أثناء صعوده الطائرة المتجهة لموسم جدة

+ = -
1418

أصيبت مضيفة طيران بالدهشة عندما شاهدت أمامها الفنان رابح صقر وهو يصعد للطائرة التي تشرف على تقديم خدمة الضيافة الجوية فيها.

وأبدت المضيفة سعادتها برؤيته وأخذت ترحب به بحفاوة شديدة، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم من هي الشخصية التي ستصعد للطائرة في رحلتها إلى جدة، فيما بادر الفنان لتحيتها والترحيب بها وتبادلا الحديث الودي.

يذكر أن الفنان رابح صقر توجه إلى محافظة جدة لإحياء حفله الغنائي الذي سيقام غدًا (الخميس)، ضمن فعاليات موسم جدة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : رد فعل مضيفة عند مشاهدتها رابح صقر أثناء صعوده الطائرة المتجهة لموسم جدة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885216852.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.